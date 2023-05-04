Смотрите Вести в 9 утра: в Гороховце появились Аллея и сквер воинской славы. - Ремонт моста...

Смотрите "Вести" в 9 утра: в Гороховце появились Аллея и сквер воинской славы.- Ремонт моста через Мжару идет с опережением графика. На каком этапе работы и когда откроют главный въезд в Суздаль?- В Гороховце появились Аллея и сквер воинской славы. Почему центральной фигурой набережной стал мотобот?- Подготовка к одному снимку может занять месяцы. Опытный фотоохотник из Владимира делится секретами "диких" кадров.