Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков: во Владимирской области до +12 градусов...

Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков: во Владимирской области до +12 градусов днем.5 мая погода во Владимирской области будет облачная, местами кратковременный дождь.Температура воздуха днем - до +12°C. Ночью столбик термометра опустится до +4°C.Ветер северный, северо-западный, 3м/с.Атмосферное давление в течение суток изменится от 750 до 752 мм.рт.стНародный прогноз погодыВ этот день почитается память апостолов Нафанаила, Луки, Климента. В прежние времена заметили, что если 5 мая ночью случаются заморозки, то еще 40 дней по утрам будет достаточно холодно. Накануне Юрьева дня (6 мая) праздновался праздник «Ляля». Самая красивая девушка (Ляля) должна была бросать подругам венки. Кто поймает, прячет подарок до следующей весны. С этого дня начинали высаживать картошку.Фото pxfuel.com