Сокольническую линию продлевают по просьбе горожан.

Сокольническую линию продлевают по просьбе горожан.Станцию "Потапово" строят между Коммунаркой и Бутово. Она готова более чем на 60%, написал в своем мэр Москвы Сергей Собянин."Открытие запланировано на следующий год", – уточнил градоначальник.По его словам, станцией будут пользоваться 94 тысячи человек. У 37 тысяч метро будет в шаговой доступности."Потапово" улучшит транспортное обслуживание жителей поселений Сосенское и Воскресенское, района Южное Бутово и города Щербинка.Продление Сокольнической линии сократит время в пути. Добраться от "Потапово" до станции Большой кольцевой линии "Проспект Вернадского" можно будет за 27 минут вместо 47."Снизится нагрузка на станции "Бунинская аллея", "Коммунарка" и "Теплый Стан", – добавил мэр.За последние 12 лет в столице ввели в эксплуатацию 109 станций метро и Московского центрального кольца (МЦК).Собянин ранее , что первую очередь Троицкой линии метро запустят в 2024 году. Ветка длиной 40 километров свяжет Новую Москву с юго-западными районами столицы.