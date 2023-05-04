Студент Владимирского строительного колледжа за два дня похитил у доверчивых горожан более 1,1 млн...
Студент Владимирского строительного колледжа за два дня похитил у доверчивых горожан более 1,1 млн рублей.
Выяснилось, что весной 2022 года студент вступил в сговор с «неустановленным лицом». Преступники «работали» по единой схеме: неизвестный звонил на телефоны горожан и, представляясь сотрудником правоохранительных органов, сообщал о ДТП, в которые (якобы) попали их родственники.
Потерпевшим предлагалось заплатить определённую сумму за «помощь». Деньги передавались обвиняемому, который по договоренности с «неустановленным следствием лицом» переводил их на указанные счета.
Студент оставлял себе лишь «процент». Таким образом, за два дня (в апреле текущего года) он «заработал» более 1,1 млн рублей.
В итоге, как сообщает пресс-служба прокуратуры, молодого человека поймали. Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд города Владимира.
Теперь студенту колледжа грозит до 6 лет лишения свободы.
Фото: pxfuel.com