Студент Владимирского строительного колледжа за два дня похитил у доверчивых горожан более 1,1 млн...

Студент Владимирского строительного колледжа за два дня похитил у доверчивых горожан более 1,1 млн рублей.Выяснилось, что весной 2022 года студент вступил в сговор с «неустановленным лицом». Преступники «работали» по единой схеме: неизвестный звонил на телефоны горожан и, представляясь сотрудником правоохранительных органов, сообщал о ДТП, в которые (якобы) попали их родственники.Потерпевшим предлагалось заплатить определённую сумму за «помощь». Деньги передавались обвиняемому, который по договоренности с «неустановленным следствием лицом» переводил их на указанные счета.Студент оставлял себе лишь «процент». Таким образом, за два дня (в апреле текущего года) он «заработал» более 1,1 млн рублей.В итоге, как сообщает пресс-служба прокуратуры, молодого человека поймали. Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд города Владимира.Теперь студенту колледжа грозит до 6 лет лишения свободы.Фото: pxfuel.com