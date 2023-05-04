Причина - обеспечение безопасности участников массовых мероприятий.

Вслед за масштабные торжества, посвящённые Дню Победы, отменили в Судогодском районе и Киржаче. Причина - обеспечение безопасности участников массовых мероприятий.В Киржаче и Судогодском районе, как и в Суздале, состоятся лишь церемонии возложения цветов и венков к мемориалам, а также праздничные концерты в домах культуры.Добавим, что во Владимире об отказе от празднования 9 мая пока не сообщалось. Накануне на площади Победы репетировали военный парад.