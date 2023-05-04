В Александрове лишь после вмешательства прокуратуры местной жительнице назначали льготные...

В Александрове лишь после вмешательства прокуратуры местной жительнице назначали льготные лекарства.Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, пожилая женщина — жительница Александрова является инвалидом и страдает целым рядом хронических заболеваний. Но, увы, органами системы здравоохранения региона пациентка не была обеспечена в полном объеме жизненно-важными лекарствами. Их она приобретала самостоятельно.После проверки прокурором в Александровский городской суд было направлено исковое заявление об обязании департамента здравоохранения области и ГБУЗ ВО «Александровская районная больница» обеспечивать обратившуюся необходимыми лекарственными препаратами «без задержек», а также «вернуть» ей затраченные средства.Требования прокурора судом удовлетворены. Уточняется, что в настоящее время женщина обеспечена назначенными лекарствами. Деньги ей также были выплачены.Фото: pxfuel.com