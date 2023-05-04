В городе Киржач вынесен приговор «создателю» нарколаборатории. Как стало известно, мужчина,...

В городе Киржач вынесен приговор «создателю» нарколаборатории.Как стало известно, мужчина, являясь участником «организованной преступной группы», занимался производством наркотических средств.Так, в начале 2022 года он получил химические вещества и оборудование, необходимые для создания наркотика.Нарколаборатория «работала» в частном доме - в деревне Кудрино Киржачского района.В марте 2022 года в ней удалось «произвести» не менее 29 кг смеси, содержащей наркотик, как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.Преступная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по Владимирской области.Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием в исправительной колонии строго режима. Приговор не вступил в законную силу.Фото: pxfuel.com