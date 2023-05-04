Мусорная проблема охватила почти всю область – за апрель в гостехнадзор поступило больше сотни жалоб на неубранные контейнерные площадки. Много обращений поступило из Владимира, Коврова,

Мусорная проблема охватила почти всю область – за апрель в гостехнадзор поступило больше сотни жалоб на неубранные контейнерные площадки. Много обращений поступило из Владимира, Коврова, Александровского и Собинского района, Киржачского и других районов. Всего по жалобам в области составлено 32 протокола об административных нарушениях. Под особым вниманием – город Ковров. В результате смены подрядчика, с