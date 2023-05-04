В Гусь-Хрустальном открыли новый корпус для престарелых и инвалидов. Какие социальные задачи он...

В Гусь-Хрустальном открыли новый корпус для престарелых и инвалидов. Какие социальные задачи он позволит выполнить? И каким станет дополнительный профиль? Все подробности в нашем репортаже.Три этажа комфорта. Светлые, уютные комнаты оборудованы по современным стандартам. Новый корпус сопровождаемого проживания в Гусевском рассчитан на 130 мест. О расширении в Доме-интернате для престарелых и инвалидов думали давно. Новоселье стало возможным благодаря программе "Старшее поколение" национального проекта "Демография".Ольга Хохлова, сенатор Российской Федерации:- Несмотря на все вызовы современности все-таки планы по открытию вот таких проектов реализуются и планомерно выполняются и сегодня ярким примером является наш корпус.Михаил Максюков, депутат Законодательного Собрания Владимирской области:- Когда принимали решение о выделении своей части финансирования, областной части финансирования в размере 44 миллионов рублей на строительство, конечно, мы рассчитывали, что команда губернатора сделает всё на хорошем уровне, но должен признать, мои ожидания вы точно превзошли.Общее финансирование- почти 330 миллионов рублей. 283- из федеральной казны. Новый корпус- это не только жилые комнаты, но и кабинеты психологической разгрузки, парикмахерская, компьютерный класс. Есть здесь и квартиры сопровождаемого проживания. Где люди смогут получить бытовые навыки. Оборудован профессиональный зал лечебной физкультуры. Александр в Доме-интернате живет 14 лет. И сегодня у него- долгожданный переезд.Александр Гусяков, проживающий:- Постарались построить такой замечательный дом который в нем можно хоть танцевать такие коридоры шикарные, комнаты вообще шикарные.По поручению губернатора Александра Авдеева заместитель главы региона Константин Баранов передал директору учреждения сертификат на 3 миллиона рублей - на покупку микроавтобуса для пансионата. Кроме того, все новосёлы получили подарки. Ещё одним профилем Дома станет реабилитация участников СВО.Константин Баранов, заместитель губернатора Владимирской области:- Здесь вот в этом прекрасном доме наши воины, которые по той или иной причине будут нуждаться в уходе мы тоже выделим им места и будем ими заниматься.Новый корпус позволил снизить очередность в стационарные учреждения соцзащиты и создал 60 новых рабочих мест. В Гусевском создан свой медблок.Елена Улитенок врач-терапевт дома-интерната для престарелых и инвалидов:- Мне очень нравится работать с такими людьми, а вообще без разницы в каком учреждении ты находишься люди все очень интересные и в помощи они нуждаются.Корпус заселяется постепенно. Проект "Старшее поколение"- в действии. На очереди- строительство пансионата в Юрьеве-Польском.Ангелина Свищ Александр Чунаев "Вести-Владимир"