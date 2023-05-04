Новый пансионат для людей с ограниченными возможностями здоровья и людей преклонного возраста открылся в посёлке Гусевский.

Новый пансионат для людей с ограниченными возможностями здоровья и людей преклонного возраста открылся в посёлке Гусевский. Учреждение рассчитано на 130 человек.В ходе строительства учитывались современные стандарты и особенности будущих жителей. Интерьер выполнен в светлых тонах с элементами ярких вкраплений. Установлены специальные кровати для лежачих и малоподвижных людей. Всем необходимым оборудованы столовая, зрительный зал и комнаты для жильцов.«Объект построен за счёт федерального проекта «Старшее поколение», а также регионального и местного бюджетов. Хочется поздравить будущих жильцов с новосельем! Надеюсь, что здесь всем проживающим будет комфортно, тепло и душевно», - отметил депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.