На злоумышленника завели уголовное дело.

Житель Меленок обвиняется в мошенничестве с госвыплатами. Об этом сообщили в Следкоме.В рамках программы развития сельских территорий в 2014 году мужчина подал заявку в администрацию Меленковского района на получение субсидий. Обвиняемый предоставил заверенные копии документов, по которым он числился сотрудником организации агропромышленного комплекса. На основании бумаг ему перечислили 1,2 млн рублей. Впоследствии выяснилось, что в мае 2011 года работник уволился с предприятия и уже не имел оснований на получение выплат.Аферист признал свою вину. Расследование уголовного дела продолжается.