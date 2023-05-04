В столице начался новый сезон речных прогулок.

В столице начался новый сезон речных прогулок.Вновь заработал маршрут от Северного речного вокзала до причала "Захарково" на правом берегу Химкинского водохранилища. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.По его словам, вместо 1 часа 40 минут на автомобиле путь на речном трамвае займет около 10 минут. Маршрут востребован жителями районов Головинский, Левобережный, Северное и Южное Тушино, Ховрино.Ликсутов уточнил, что оплатить проезд можно транспортной картой "Тройка" прямо на борту трамвая. Заммэра сообщил, что в прошлом году речным маршрутом воспользовались около 180 тысяч пассажиров."Мы продолжаем развивать речной транспорт в столице по поручению Мэра Москвы С. Собянин", – подчеркнул Ликсутов.По маршруту от Северного речного вокзала до причала "Захарково" ходит теплоход "Москва-1". Он вмещает до 150 пассажиров. Стоимость проезда составляет всего лишь 46 рублей.Сезон летней навигации в Москве начался в конце апреля. Тогда же мэр Сергей Собянин после реконструкции. У москвичей стало больше возможностей для речных прогулок.В ходе реконструкции благоустроили набережную, отремонтировали причальную стенку, благоустроили прилегающее пространство, организовали удобный пешеходный переход к парку "Остров мечты". Специалисты бережно обошлись со зданием вокзала: они восстановили его исторический облик и декоративные элементы.Первый теплоход причалит к Южному речному вокзалу рейсом из Нижнего Новгорода 5 мая.Москвичи и туристы могут через портал Russpass. Это цифровой туристический сервис, позволяющий спланировать путешествие по России.На Russpass подробно описан каждый маршрут. Доступна информация о длительности прогулки, достопримечательностях, которые встретятся по пути, а также типе речного транспорта и его удобствах.Для покупки билетов нужно зайти в общее меню Russpass, выбрать подраздел "Как добраться" и нажать "Речные трамваи". Сервис покажет доступные варианты речных прогулок.Жителям столицы и гостям города доступны речные прогулки длительностью от полутора до двух с половиной часов. Количество маршрутов зависит от навигационного сезона.