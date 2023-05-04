В городе Суздале Владимирской области отменили праздничные мероприятия в День Победы 9 мая. Об этом администрация города сообщила в соцсетях. «Уважаемые жители и гости города Суздаля! В

В городе Суздале Владимирской области отменили праздничные мероприятия в День Победы 9 мая. Об этом администрация города сообщила в соцсетях. «Уважаемые жители и гости города Суздаля! В связи с обеспечением безопасности участников массовых мероприятий 9 мая 2023 года праздничные мероприятия, посвященные 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, отменяются», – написали в пресс-службе. Несмотря на