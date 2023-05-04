Отказ от торжеств мотивировали обеспечением безопасности участников в связи с неспокойной обстановкой.

В Суздале отменили праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы. Об этом сообщила местная мэрия.Отказ от торжеств мотивировали обеспечением безопасности участников в связи с неспокойной обстановкой. Власти добавили, что 9 мая все желающие смогут возложить цветы к мемориалу «Вечный огонь».Кроме того, 5 мая в 15 часов в Центре культуры и досуга покажут музыкально-театрализованную постановку «Победа во имя живущих».