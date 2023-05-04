В Суздале стартовал второй Всероссийский форум Айкидо Владимирский лев. Площадкой соревнований...
В Суздале стартовал второй Всероссийский форум Айкидо "Владимирский лев". Площадкой соревнований для сильнейших спортсменов страны стала Суздаль Арена.
Айкидо не просто боевое искусство, это целая философия способная изменить и тело человека и его разум. Арина Степанова занимается им уже более 3 лет и за это время выиграла десятки медалей и стала обладательницей черного пояса. На Всероссийском форуме Айкидо "Владимирский лев" она представляет Владимирскую школу.
Арина Степанова, участница Всероссийского форума Айкидо "Владимирский лев":
- Соревнования у нас проходят каждый год, то есть это второй Всероссийский форум, но перед ним у нас обязательно городские соревнования, областные соревнования и межрегиональные то есть мы идем этапами.
В форуме принимают участие представители 15 регионов страны. Благодаря поддержке фонда Президентских грантов, Владимирская "Федерация Айкидо" организует этот турнир второй год подряд.
Леонид Попов, руководитель Владимирской школы Айкидо:
- Наш регион представлен Владимирской школой Айкидо, то есть более 60 участников в этом форуме от нашей школы выступает, от самых маленьких 7 леток до уже взрослых состоявшихся спортсменов.
В программе этого года - показательные выступления владимирских спортсменов и гостей форума, мастер-классы ведущих российских мастеров Айкидо, всероссийские соревнования и круглый стол по вопросам развития российского спорта.
Анатолий Воронков, замминистра физической культуры и спорта Владимирской области:
- Очень хорошо работает Федерация Айкидо Владимирской области уже на протяжении многих лет, которая сумела создать инфраструктуру для занятий, привлечь современных тренеров ну и соответственно проводит вот такие значимые мероприятия.
Все участники форума надеются не только значительно улучшить свою технику и физическую форму, но и набраться неоценимого опыта участия в профессиональном турнире.
Александр Сыпченко, Андрей Синягин Вести-Владимир