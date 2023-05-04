В Суздале стартовал второй Всероссийский форум Айкидо Владимирский лев. Площадкой соревнований...

В Суздале стартовал второй Всероссийский форум Айкидо "Владимирский лев". Площадкой соревнований для сильнейших спортсменов страны стала Суздаль Арена.Айкидо не просто боевое искусство, это целая философия способная изменить и тело человека и его разум. Арина Степанова занимается им уже более 3 лет и за это время выиграла десятки медалей и стала обладательницей черного пояса. На Всероссийском форуме Айкидо "Владимирский лев" она представляет Владимирскую школу.Арина Степанова, участница Всероссийского форума Айкидо "Владимирский лев":- Соревнования у нас проходят каждый год, то есть это второй Всероссийский форум, но перед ним у нас обязательно городские соревнования, областные соревнования и межрегиональные то есть мы идем этапами.В форуме принимают участие представители 15 регионов страны. Благодаря поддержке фонда Президентских грантов, Владимирская "Федерация Айкидо" организует этот турнир второй год подряд.Леонид Попов, руководитель Владимирской школы Айкидо:- Наш регион представлен Владимирской школой Айкидо, то есть более 60 участников в этом форуме от нашей школы выступает, от самых маленьких 7 леток до уже взрослых состоявшихся спортсменов.В программе этого года - показательные выступления владимирских спортсменов и гостей форума, мастер-классы ведущих российских мастеров Айкидо, всероссийские соревнования и круглый стол по вопросам развития российского спорта.Анатолий Воронков, замминистра физической культуры и спорта Владимирской области:- Очень хорошо работает Федерация Айкидо Владимирской области уже на протяжении многих лет, которая сумела создать инфраструктуру для занятий, привлечь современных тренеров ну и соответственно проводит вот такие значимые мероприятия.Все участники форума надеются не только значительно улучшить свою технику и физическую форму, но и набраться неоценимого опыта участия в профессиональном турнире.Александр Сыпченко, Андрей Синягин Вести-Владимир