В ближайшее время Вячеслава Герасимова должны выписать.

В Вязниках врач и фельдшеры скорой помощи дважды спасли пациента после клинической смерти. Об этом рассказали в региональном Минздраве.В середине апреля на станцию СМП позвонил житель села Степанцево Вячеслав Герасимов, который пожаловался на боли в сердце. Приехавший на вызов фельдшер Михаил Орлов снял кардиограмму. Диагноз: инфаркт миокарда. Больному ввели обезболивающее и вызвали бригаду для проведения тромболизиса. Врач Сергей Кувшинов и фельдшер Юлия Толстенкова дважды вытащили мужчину с того света. Далее пациента госпитализировали сосудистое отделение ЦГБ Коврова.«При клинической смерти нужно действовать оперативно. Мозг живёт не более шести минут. Коллеги отлично справились. На месте мы провели коронароангиографию и стентирование артерий», - рассказал заведующий отделением неотложной кардиологии ЦГБ Олег Белоусов.В ближайшее время Вячеслава Герасимова должны выписать.