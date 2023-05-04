В Вязниках выберут подрядчика для благоустройства Аллеи боевой славы.
Сегодня станут известны...
В Вязниках выберут подрядчика для благоустройства Аллеи боевой славы.
Сегодня станут известны итоги аукциона по выбору подрядчика для благоустройства Аллеи боевой славы в Вязниках.
Это еще один проект, который выиграл в конкурсе Минстроя России по формированию комфортной городской среды. Стоимость контракта - больше девяноста миллионов рублей.
Проект подразумевает мощение дорожек и тротуаров, установку фонтана и памятника в виде звезды, а также стендов в честь вязниковских героев Советского союза и социалистического труда.