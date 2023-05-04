В Санкт-Петербурге прошёл Совет законодателей Российской Федерации. На нём приняты решения по...

В Санкт-Петербурге прошёл Совет законодателей Российской Федерации. На нём приняты решения по поддержке участников СВО и повышению эффективности бюджетных процессов. Перед депутатами и сенаторами выступил Президент Владимир Путин.В работе Совета принял участие и председатель Законодательного собрания Владимирской области Владимир Киселев. Помощь участникам СВО и их семьям – ключевая задача сейчас для властей всех уровней. Президент четко обозначил – вне зависимости от места проживания, рода войск, контрактник это или мобилизованный, все бойцы и их родные должны иметь равные меры поддержки и набор социальных льгот.- Совершенно правильное предложение – разработать единые минимальные государственные социальные стандарты, минимальные я подчеркиваю, на основании которых будут устанавливаться общегосударственные меры этой поддержки. Таким образом, и во Владимирской области, и в Москве, и в Нижегородской области люди будут получать одинаковые меры поддержки, касающиеся членов семей военнослужащих и самих военнослужащих.Владимир Киселев, председатель Законодательного Собрания Владимирской области:- Многие семьи военнослужащих не в курсе, какие льготы им положены, и какие возможности предоставлены. Поэтому информирование людей - в приоритете. Среди одобренных на Совете законодателей мер: улучшение реабилитации военных, в том числе психологической, обеспечение качественного протезирования путем открытия в России собственного производства протезов, обеспечение их гражданской одеждой при выписке за счет средств Минобороны.Обсудили парламентарии проблемы наполнения федерального бюджета. Беспрецедентные санкции и изменение международных логистических цепочек привели к сокращению торговли по целому ряду важнейших для России товаров. В целом сегодня региональные бюджеты стабилизированы. В среднем по стране, поступления в них выше плана на 6 процентов. В более чем 70 регионах доходы превышают расходы.Владимир Киселев, председатель Законодательного Собрания Владимирской области:- Важнейшая задача – это направлять денежные средства по максимуму на развитие. Не на проедание, а на развитие. Поэтому сегодня в регионы идут крупные инфраструктурные кредиты именно на развитие отраслей экономики, на подведение инженерной инфраструктуры для площадок, чтобы там инвесторы могли создавать мощные производства. Таких, вы знаете, у нас две площадки во Владимирской области – это Доброград и ИКСЭЛ в Киржачском районе.