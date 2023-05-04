В преддверии праздника Великой Победы спикер Заксобрания Владимир Киселев встретился с учениками Владимирского промышленно-коммерческого лицея. Урок мужества прошел в музее Центра

В преддверии праздника Великой Победы спикер Заксобрания Владимир Киселев встретился с учениками Владимирского промышленно-коммерческого лицея. Урок мужества прошел в музее Центра культуры и искусств на Соборной с участием ветеранов Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил России. Лекторы Урока мужества много рассказали старшеклассникам о защитниках нашей страны в Великой Отечественной войне, а ученики вспомнили своих родственников,