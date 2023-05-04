Во Владимирской областной библиотеке для детей и молодежи прошло занятие по нейрографике. Это психологическая методика двадцать первого века. Её можно отнести к одному из направлений

Во Владимирской областной библиотеке для детей и молодежи прошло занятие по нейрографике. Это психологическая методика двадцать первого века. Её можно отнести к одному из направлений арт-терапии – в результате получается индивидуальная авторская работа – нейрографическая картина или любая другая поделка, плюс снимается эмоциональная напряженность. Такая психологическая методика подходит всем людям, независимо от пола и возраста,