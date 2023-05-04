По всей стране сейчас проходит акция Сад Памяти. Присоединилась к ней и Владимирская ...

По всей стране сейчас проходит акция "Сад Памяти". Присоединилась к ней и Владимирская область.Эти кадры из Киржачского района мы получили только что. Близ деревни Арефино на делянке в девять гектаров высадили пять тысяч саженцев ели. И тем самым почтили память погибших в Великой Отечественной войне.В акции принял участие губернатор Александр Авдеев, представители Законодательного собрания, сотрудники лесхозов, студенты муромцевского лесхозтехникума, ребята из школьных лесничеств.Сколько всего деревьев будет высажено в регионе в рамках акции, расскажем в нашем итоговом выпуске в 21:05.