Владимирский регион присоединился к акции Георгиевская ленточка В России продолжается акция...

Владимирский регион присоединился к акции "Георгиевская ленточка"В России продолжается акция "Георгиевская ленточка". Её участник - и наш регион.Оранжевый и чёрный цвета Георгиевской ленточки - символ военной доблести и славы России. Сегодня она обрела новый смысл. Кроме памяти о победе в Великой Отечественной войне, Георгиевская лента символизирует отвагу наших бойцов на Донбассе. В акции приняли участие более ста серебряных волонтеров Владимирской области. Присоединилась и молодёжь. Получить ленточку можно до конца мая.Наталья Кондрацкая - серебряный волонтёр:- Она носится только у груди. Не привязывается ни к сумке, ни к антенне машины, она как символ чести, памяти носится только у груди.