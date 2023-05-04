Во Владимирском Государственном Университете определились с датой проведения выборов ректора – они пройдут 16 мая в 10.00, сообщили в пресс-службе ВУЗа. На пост претендуют три кандидата: – Лев

Во Владимирском Государственном Университете определились с датой проведения выборов ректора – они пройдут 16 мая в 10.00, сообщили в пресс-службе ВУЗа. На пост претендуют три кандидата: – Лев Логинов, и.о. проректора по социальной политике и общим вопросам, – Анзор Саралидзе, и.о. ректора ВлГУ, – Алексей Ëлкин, директор Института машиностроения и автомобильного транспорта ВлГУ. Все кандидаты