С 8 до 12 по проспекту Ленина, от поворота на Чапаева до Студеной Горы, будет ограничено движение всех видов транспорта.

Во Владимире на время парада к Дню победы перекроют движение и изменят маршруты общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.С 8 до 12 по проспекту Ленина, от поворота на Чапаева до Студеной Горы, будет ограничено движение всех видов транспорта. Объезд машин будет организован по М-7, улицам Разина, Белякова, Мира, Горького, Студеная Гора, Дзержинского, Гражданской и Красноармейской.С изменениями в движении автобусов и троллейбусов можно ознакомиться по .