81-летняя пенсионерка умерла после аварии с «ГАЗелью», приехавшей разгружать продукты во владимирский супермаркет на проспекте Ленина. Авария произошла 4 мая в 12:20. Пожилая женщина проходила

81-летняя пенсионерка умерла после аварии с «ГАЗелью», приехавшей разгружать продукты во владимирский супермаркет на проспекте Ленина. Авария произошла 4 мая в 12:20. Пожилая женщина проходила около дома №62, где находится продуктовый и разгрузочная зона. По словам очевидцев, она двигалась в сторону входа в магазин. В этот момент водитель грузовой машины двигался задним ходом. По предварительной