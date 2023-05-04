К одному из главных событий дня. Во Владимире проводили в последний путь легенду отечественного...

К одному из главных событий дня. Во Владимире проводили в последний путь легенду отечественного спорта- Юрия Королёва, девятикратного чемпиона мира по спортивной гимнастике. Похоронили чемпиона на Аллее Славы кладбища Улыбышево. Репортаж Анастасии Сахаровой.Под сводами Успенского кафедрального собора прощаются со спортивной легендой Юрием Королёвым. Здесь вся его семья, в том числе спортивная.Роза Киямова, массажист спортшколы олимпийского резерва имени Толкачёва:- Всегда ко мне с душой обращался. Когда что болит, он спокойно так подойдет в медкабинет: Тетя Роза, помоги мне, пожалуйста.В августе прошлого года прославленный гимнаст отметил юбилей - 60. Юрий Николаевич всегда много работал. Не выдержало сердце.Алексей Сипач, министр физической культуры и спорта Владимирской области:- Семья была рядом, внук. Планов было много. Поэтому сегодня трудно поверить, что Юрия Николаевича с нами нет.Владимир Киселёв, председатель Законодательного Собрания Владимирской области:- Прощаемся с уникальным, наверное, человеком. Таких немного у нас в стране и Владимирской области. И я уверен, что память о нем будет вечно жить в сердцах наших граждан.Первым тренером будущего чемпиона был Юрий Григорьев. Говорит: Юра Королёв еще в первом классе выделялся среди других учеников.Юрий Григорьев, первый тренер Юрия Королёва:- Сразу заметил Юру как талантливого и перспективного гимнаста. Поэтому я его пригласил в гимнастическую школу.Уже в 19 Королёв - абсолютный Чемпион Мира по спортивной гимнастике. Позже - девятикратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы.Александр Петров, директор спортивно-гимнастического клуба г.Ногинска Московской области:-Какой взрыв эмоций, когда Юра стал чемпионом Мира. Которого поставили просто запасным. А очень часто его в команде ставили запасным, а он выигрывал все соревнования.Никаких медалей, кроме золотых Королев не признавал.Не дошел только до Олимпиады - из-за травмы. Но не переставал тренировать других спортсменов.Матвей Акиньшин, ученик Юрия Королёва:- Он был очень добрым. Если, допустим, руки болят. Он говорил: не надо делать кольца, брусья. Делайте что-то другое.Но требовательным прославленный гимнаст был прежде всего к себе. Удивляя выдержкой даже соперников.Николай Трутнев, тренер по гимнастике спортшколы олимпийского резерва имени Толкачёва:-Вот Артёмов выделялся линиями, технику отрабатывал.. Андрианов вообще летал. А он не особо выделялся.. А потом. Он там совсем другой человек . Он артист, он весь, он ни разу не падал. Никогда.Чемпионский характер, стальная воля. Скромность и доброта. В памяти каждого кто его знал, Юрий Королёв останется очень простым человеком. И по-настоящему родным.Анастасия Сахарова. Илья Хлудов. Вести-Владимир.