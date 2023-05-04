Во Владимире задержали студента, который помог мошенникам обмануть трех местных пенсионерок более чем на 1 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.

Во Владимире задержали студента, который помог мошенникам обмануть трех местных пенсионерок более чем на 1 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Владимирской области. Как выяснило следствие, молодой человек был курьером у телефонных аферистов. Мошенники придерживались отработанной схемы: звонили пожилым людям, представлялись сотрудниками полиции, сообщали о том, что их родственники попали в