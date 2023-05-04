Во Владимире возобновят теплоснабжение учреждений соцсферы. Об этом распорядился Дмитрий Наумов.
Ранее мэр поручил подчиненным отработать варианты подачи отопления в школы, больницы и ..
Во Владимире возобновят теплоснабжение учреждений соцсферы. Об этом распорядился Дмитрий Наумов.
Ранее мэр поручил подчиненным отработать варианты подачи отопления в школы, больницы и детские сады. Тепло в них вернётся уже с 5 мая.
Решение связано с похолоданием, которое, по прогнозам синоптиков, сохранится и на будущей неделе.
Коммунальные службы уже отработали необходимые алгоритмы с ПАО «Т Плюс».