Во Владимире возобновят теплоснабжение учреждений соцсферы. Об этом распорядился Дмитрий Наумов. Ранее мэр поручил подчиненным отработать варианты подачи отопления в школы, больницы и ..

Во Владимире возобновят теплоснабжение учреждений соцсферы. Об этом распорядился Дмитрий Наумов.Ранее мэр поручил подчиненным отработать варианты подачи отопления в школы, больницы и детские сады. Тепло в них вернётся уже с 5 мая.Решение связано с похолоданием, которое, по прогнозам синоптиков, сохранится и на будущей неделе.Коммунальные службы уже отработали необходимые алгоритмы с ПАО «Т Плюс».