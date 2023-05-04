Из-за грядущего похолодания в объектах социальной сферы города Владимира 5 мая возобновят отопление. Соответствующее постановление подписал глава города Владимира Дмитрий Наумов 4 мая.

Из-за грядущего похолодания в объектах социальной сферы города Владимира 5 мая возобновят отопление. Соответствующее постановление подписал глава города Владимира Дмитрий Наумов 4 мая. Тепло вернется, прежде всего, в детские сады, общеобразовательные школы, больницы и поликлиники. Такие меры чиновники приняли в связи с ощутимым похолоданием, ожидаемым в первые майские дни. Прокомментируйте новость у нас в Telegram,