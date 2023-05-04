Дату назначил ученый совет вуза.

Во Владимире выборы ректора ВлГУ назначены на 16 мая. Дату назначил учёный совет вуза.Комиссия Минобрнауки РФ одобрила заявки трёх претендентов: действующего руководителя Анзора Саралидзе, проректора по социальной политике и общим вопросам Льва Логинова, а также директора института машиностроения и автомобильного транспорта Алексея Елкина. Перед голосованием все трое лично встретятся с коллективом университета.Напомним, что в 2013 и 2018 годах преподаватели и студенты отдавали предпочтение Анзору Саралидзе. Текущая кампания, видимо, станет для него последней, ведь один человек может возглавлять вуз не больше трёх сроков.