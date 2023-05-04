Ранее решение приостановить деятельность кафе принял Ленинский районный суд.

Судебные приставы принудительно закрыли трактир «Околица» за антисанитарию. Ранее решение приостановить деятельность кафе Ленинский районный суд.Во время внеплановой проверки Роспотребнадзор выявил грубые нарушения СанПиН. В частности, они касались хранения еды, отслеживания сроков годности продуктов, приготовления блюд, содержания инвентаря. А на кухне санитарные врачи и вовсе обнаружили насекомых. Надеемся, что не в чьём-нибудь борще.Во время суда защита пояснила, что недостатки устранены, но это не помогло. Заведение решили прикрыть на 50 суток.Накануне в трактир пожаловали сотрудники УФССП, которые опечатали все помещения. В течение всего срока представители ведомства будут контролировать исполнение решения Фемиды.