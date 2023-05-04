Владимирские судебные приставы исполнили решение суда и временно закрыли трактир «Околица» в ГРК «Русская деревня» на Московском шоссе. В заведении выявили нарушения норм СанПин после

Владимирские судебные приставы исполнили решение суда и временно закрыли трактир «Околица» в ГРК «Русская деревня» на Московском шоссе. В заведении выявили нарушения норм СанПин после массового отравления. Региональный Роспотребнадзор провел проверку и выяснил, что загрузка пищевых продуктов и сырья осуществляется через кухню, в том числе через моечное отделение столовой посуды. Кроме этого, сырье и готовая