Во владимирских лесах появились новорожденные лосята из первого в этом году - апрельского -...

Во владимирских лесах появились новорожденные лосята из первого в этом году - апрельского - приплода. Видео с одним из таких малышей опубликовала ВКонтакте областная госохотинспекция.Лосенок неуверенно стоит на ногах и в одиночку пробирается сквозь молодую поросль. Может возникнуть ощущение, что ему нужна помощь, но инспекторы предупреждают: это не так, и мама где-то рядом. Скорее всего, ищет еду, поэтому подходить к лосенку, трогать, гладить, пытаться его кормить не стоит.Лоси очень восприимчивы к стрессу. Желательно не шуметь рядом и не подпускать к ним собак. Из естественной среды лосят забирают лишь в том случае, когда лосиха серьезно ранена или погибла. Если мама жива, она обязательно вернется к своему ребенку. Без вреда для здоровья лосята могут спокойно находиться без матери сутки.