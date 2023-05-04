Единая система профориентации школьников, которая получила название «профориентационный минимум», будет внедряться в учебных заведениях с 1 сентября 2023 года.

Единая система профориентации школьников, которая получила название «профориентационный минимум», будет внедряться в учебных заведениях с 1 сентября 2023 года. О системе, состоящей из нескольких компонентов, рассказал Министр просвещения России Сергей Кравцов на совещании Президента России Владимира Путина с членами Правительства РФ, которое прошло в формате видеоконференции.«Первое представление о мире рабочих профессий закладывается именно в школе. Формируются базовые предпрофессиональные навыки. Решаются важнейшие вопросы: кем быть, какая профессия по душе, интереснее и ближе. Профориентация всегда была частью системы образования, вместе с тем реализовывалась фрагментарно, часто зависела от активности самих педагогов и руководителей на местах. Будем заниматься этим важнейшим вопросом системно и комплексно. Уже с 1 сентября следующего учебного года во всех школах страны начиная с 6-го класса внедрим единую систему профориентации», – сказал Сергей Кравцов.Глава Минпросвещения пояснил, что система будет состоять из нескольких компонентов. Так, совместно с предприятиями в школах уже открываются профильные предпрофессиональные классы, создана сеть медицинских, педагогических, космических, предпринимательских, инженерных и IT-классов.Появятся программы профессионального обучения. Уже есть такие примеры в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ставропольском крае и ряде других регионов. Планируется тиражировать опыт, когда школьники проходят обучение в колледжах и на предприятиях. Ребята смогут получить свидетельство о профессии государственного образца и на его основании трудоустроиться.Также разработано 100 тысяч комплектов материалов, которые учитель сможет использовать во время занятий для наглядной связки темы предмета с различными профессиями. Один час в неделю выделяется на профориентационные мероприятия для школьников: тестирование, проектную деятельность.Профориентации посвящен и отдельный раздел в части воспитательной работы. Это экскурсии на производство, тематические выставки, дни открытых дверей в колледжах и вузах. Развитию этого направления способствует также широкая сеть различных кружков в системе допобразования, в технопарках «Кванториум», центрах «Точка роста», «IT-кубах».Еще одна составляющая профориентации детей – взаимодействие с их родителями. В графике каждой школы страны будет стоять не менее двух родительских собраний в год на эту тему.«Таковы основные элементы профориентационного минимума, и он уже успешно апробирован в рамках проекта «Билет в будущее», который охватывает более 2 миллионов детей. Все методические материалы подготовлены и направлены в регионы», – отметил Министр просвещения.«Билет в будущее» – всероссийский проект по ранней профессиональной ориентации для учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций. Входит в паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» в рамках национального проекта «Образование». Оператором проекта выступает Фонд Гуманитарных Проектов.Во Владимирской области в этом году проект «Билет в будущее» охватит более 11 тысяч школьников и их родителей. 190 педагогов-навигаторов региона помогут школьникам найти свое профессиональное призвание. Региональный оператор проекта – Владимирский институт развития образования имени Л.И. Новиковой.