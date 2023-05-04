С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 185277 владимирцев.

Во Владимирской области 4 мая выявлено 38 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 13 человек. Ещё 5 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, 4 - в Гусь-Хрустальном, 3 - в Ковровском, по 2 - в Петушинском, Юрьев-Польском и Вязниковском, по 1 - в Кольчугинском, Александровском, Собинском, Меленковском, Суздальском и Селивановском районах, а также в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 185277 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 51301 заболевший во Владимире, 21937 - в Ковровском районе и 20130 - в Муроме.