Во Владимирской области задержали сразу двух производителей наркотиков в крупных размерах. В региональной полиции прокуратуре рассказали о приговорах, которые им вынес суд. В Киржачском

Во Владимирской области задержали сразу двух производителей наркотиков в крупных размерах. В региональной полиции прокуратуре рассказали о приговорах, которые им вынес суд. В Киржачском районе местный житель вместе с подельниками изготовил не менее 29 кг смеси, содержащей мефедрон. Похожая история произошла в Ковровском районе. Там 53-летний житель коврова разместил в своём гараже настоящую наркоплантацию. Мужчина