Во Владимирской области задержали сразу двух производителей наркотиков в крупных размерах. В региональной полиции прокуратуре рассказали о приговорах, которые им вынес суд. В Киржачском
<a href="https://33live.ru/novosti/04-05-2023-vo-vladimirskoj-oblasti-dvux-narkolaborantov-zhdet-po-8-let-tyurmy.html" target="_blank">Во Владимирской области двух «нарколаборантов» ждет по 8 лет тюрьмы</a> - Во Владимирской области задержали сразу двух производителей наркотиков в крупных размерах. В региональной полиции прокуратуре рассказали о приговорах, которые им вынес суд. В Киржачском
[url=https://33live.ru/novosti/04-05-2023-vo-vladimirskoj-oblasti-dvux-narkolaborantov-zhdet-po-8-let-tyurmy.html]Во Владимирской области двух «нарколаборантов» ждет по 8 лет тюрьмы[/url] - Во Владимирской области задержали сразу двух производителей наркотиков в крупных размерах. В региональной полиции прокуратуре рассказали о приговорах, которые им вынес суд. В Киржачском