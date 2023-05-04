Во Владимирской области газификация сел и деревень идет ускоренными темпами. Во Владимирской...

Во Владимирской области газификация сел и деревень идет ускоренными темпами.Во Владимирской области ускоряют газификацию сел и деревень. Целый ряд населенных пунктов, куда газ планировалось подвести только к 30-ому году, перенесли в программу до 2025-ого. Так в ближайшее время в Камешковском районе газифицируют 244 домовладения.Как написал на своей странице депутат Госдумы Игорь Игошин, к газопроводу уже присоединены 130 земельных участков. В этом году новый газопровод длиной 6 километров протянули к селам Чистуха и Палашкино. Установлены два газорегуляторных пункта.Подача "голубого топлива" уже началась. Теперь камешковцам не придется заготавливать и приобретать дрова, а принимать душ и мыть посуду будет гораздо проще, отметил депутат.