Во Владимирской области на трассе «Волга» М-7 загорелся грузовой автомобиль. Информация о...

Во Владимирской области на трассе «Волга» М-7 загорелся грузовой автомобиль.Информация о возгорании «фуры» и «грузового» автомобиля стала появляться в социальных сетях и популярных пабликах Владимира утром 4 мая. Очевидцы наблюдали на 227-м км трассы «Волга» М-7 сильное задымление, исходящее от машины. Спасатели в этот момент уже тушили пожар.Пресс-служба МЧС России по Владимирской области уточняет, что действительно сообщение о возгорании грузового автомобиля поступило ранним утром — в 06:31 (адрес: Камешковский район, трасса «Волга» М-7).На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Другой информации к данному часу (4 мая, 08:49) пока нет.Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает жителям региона о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности!В случае возгорания следует звонить по телефону спасения «01» (с городского) или «101» (с мобильного).Фото: пресс-служба МЧС России по Владимирской области