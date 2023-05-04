Во Владимирской области отдельным категориям медиков назначили новые ежемесячные...

Во Владимирской области отдельным категориям медиков назначили новые ежемесячные выплаты.Губернатор региона — Александр Авдеев сегодня (4 мая) об этом сообщил в своём в своем официальном телеграм-канале.С полным текстом постановления №309 от 3 мая 2023 года можно ознакомиться по ссылке: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3300202305030001Социальные выплаты получат:- врачи первичного звена, которые диспансерно наблюдают пациентов и проводят исследования;- психиатры, оказывающие людям скорую помощь в составе выездных бригад СМП;- фельдшеры и медсёстры, работающие с этими врачами;- помогающий им младший медперсонал.Получать выплаты медики начнут уже летом 2023 года. Деньги им перечислят за все месяцы с 1 января текущего года.«Рассчитываем, что новые меры поддержки помогут нам закрепить кадры в госучреждениях здравоохранения – в первую очередь в районных больницах и службах скорой медицинской помощи...» - поясняет Александр Авдеев.Фото: pxfuel.com