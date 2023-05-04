Во Владимирской области открыли единственную набережную на реке Клязьма. В Гороховце сегодня...

Во Владимирской области открыли единственную набережную на реке Клязьма.В Гороховце сегодня открыли Аллею и сквер воинской славы гороховецких судостроителей. На набережной установлен памятник десантному мотоботу.Это дань подвигу гороховчан. И на фронте, и в тылу. В годы Великой Отечественной войны местный судостроительный завод выпустил 178 этих небольших кораблей. Они обеспечивали успех десантных операций на Чёрном море. Участие в церемонии принял губернатор Александр Авдеев. Напомним, с проектом благоустройства этой территории Гороховец победил во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Предложение создать "пространство", наполненное особым смыслом, сами жители внесли и в "Народную программу" "Единой России". Кроме монумента здесь появились смотровые площадки, удобные пешеходные дорожки, информационные стенды.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия":- Сейчас на берегу Клязьмы такой набережной больше нигде нет в нашей области. И надо сказать, что тот проект, который состоялся благодаря участию в конкурсе всероссийском, он реализован на сто процентов. Уверен, что и гороховчанам, и гостям города, и жителям области будет комфортно здесь.