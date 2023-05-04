Во Владимирской области появится часовня-мемориал. Активисты проекта Святково готовятся к новому...

Во Владимирской области появится часовня-мемориал.Активисты проекта "Святково" готовятся к новому сезону. Уже на этой неделе в возрождаемом селе Кольчугинского района пройдёт первый субботник этого года. Напомним, в Святково появится первая в России часовня -мемориал Z в честь подвига всех участников специальной военной операции. Что уже сделано? И что еще предстоит? Об этом в обзоре Марии Платанюк.Проект "Святково. Тысячи верных" открывает новый сезон и переходит на новый этап. Место притяжения- старинная Крестовоздвиженская церковь урочища Святково. В Кольчугинском районе создаётся первая в России народная часовня- мемориал в честь подвига участников специальной военной операции.Святково - а именно так правильно звучит этот топоним (это подтверждают те, кто в середине двадцатого века жил в селе) - возрождается из небытия. Возвращаясь не только на карты...И коротко о "биографии" этого проекта. Идея создать народную часовню - мемориал принадлежит историку Виталию Семёнову. Много лет он профессионально занимается архивным поиском. Сам несколько раз был на Донбассе.Крестовоздвиженская церковь была возведена в 1867-ом. Свой вклад в её возрождение минувшей осенью внесли активисты общественной организации "Архивный дозор", сотрудники нашей редакции и движение владимирских джиперов. Проехать к урочищу СвяткОво- оно на границе Петушинского и Кольчугинского районов - можно только на внедорожниках. Общими усилиями удалось завершить работы по расчистке храма. В советские годы церковь была в прямом смысле завалена удобрениями. Ее превратили в склад. Залежи химикатов превысили уровень в половину человеческого роста.А в октябре прошлого года под сводами Крестовоздвиженской церкви - народного мемориала Z - состоялся молебен о здравии российских военнослужащих, всех мобилизованных. Звучала и молитва о Победе нашего Отечества. Службы здесь возродились после перерыва почти в столетие. Молебен о даровании Победы России отслужил протоиерей Игорь Тарасенко. Как подчёркивают сами священнослужители, молитва во вновь расчищенных храмах обладает особой силой.По мысли автора проекта "Святково. Тысячи верных" народная часовня в Святково должна быть открыта в любой сезон, ночью и днём. Простая, каноническая роспись стен, обычные иконы, возможность поставить свечи в любое время. Часовня должна стать местом, куда сможет приехать каждый. В этом общественная значимость СвяткОво. Символично и само расположение часовни. Зеленый остров посреди полей с высоты птичьего полёта напоминает карту России.Специально для нашей программы старший проекта "Святково" Виталий Семёнов рассказал о том, что ждет народную часовню в этом году."Святкщвец" Виталий Семёнов подчёркивает: к храму уже в этом году может появиться дорога. В этом сезоне он намерен купить участок земли в Святково. И стать первым жителем возрождаемого села. Кстати, указатель к Святково уже готов. Его установят в мае.Напомним, проект "Святково" поддерживают правительство области, администрация Кольчугинского района, Инспекция по охране объектов культурного наследия, Кольчугинское благочиние. А недавно проект Святково представили и на первом форуме "Хранители храмов России". Память - она самый прочный фундамент.