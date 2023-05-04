Посмертно военного наградили Орденом Мужества.

Во Владимирской области появится памятный мемориал погибшему в СВО Алексею Хомякову. Об этом рассказали в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище.Старший сержант служил в 76-ой гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Боец с первых дней принимал участие в боевых действиях. Погиб в августе прошлого года. Похоронен в начале сентября.Посмертно военного наградили Орденом Мужества. Мемориальную доску установят на доме, в котором жил солдат.