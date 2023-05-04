Во Владимирской области собственники земельных участков и гаражей будут заключать договоры на вывоз...

Во Владимирской области собственники земельных участков и гаражей будут заключать договоры на вывоз мусора.Губернатор Александр Авдеев поручил муниципалитетам заключить договоры на вывоз мусора со всеми гаражными кооперативами и дачно-садовыми товариществами. Зачастую собственники гаражей и земельных участков не платят за эту услугу, а все отходы (в том числе крупногабаритные) сваливают к близлежащим придомовым контейнерам.В районах "подмосковной" зоны - Петушинском, Киржачском и Александровском - нужно увеличить количество и площадок, и рейсов мусоровозов. Летом эти территории "прирастают" населением. Особое внимание губернатор попросил уделить Александрову, Вязникам и Коврову. Ситуация с вывозом мусора в этих территориях выправляется, но жалобы от жителей всё равно регулярно поступают. И больше всего их во Владимире.Виктор Шурыгин, начальник инспекции государственного административно-технического надзора Владимирской области:- Обследовано всего в городе Владимире 512 контейнерных площадок. Составлено девятнадцать протоколов об административных правонарушениях, все в отношении управляющих компаний и обслуживающих организаций.