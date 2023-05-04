Во Владимирской области в канун Дня Великой Победы увековечили память гороховецких судостроителей....

Во Владимирской области в канун Дня Великой Победы увековечили память гороховецких судостроителей. Почему центральной фигурой Аллеи памяти стал десантный мотобот, расскажет Мария Платанюк.Символ благодарной памяти. И посвящение нескольким поколениям корабелов. Аллею и сквер воинской славы гороховецких судостроителей открыл губернатор Александр Авдеев. Набережная на берегу Клязьмы в историческом Гороховце - не просто новое общественное и туристическое пространство. Это место, наполненное особым смыслом, подчёркивает глава региона.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия":-Это как раз то место, место силы, где можно проводить уроки мужества, проводить занятия с подрастающим поколением, с молодежью, с юнармейцами. Рассказывать историю не только производственную, но и военную. В данном случае проект такой комплексный. И он не мог не победить, и мы очень рады за гороховчан, что такой проект реализован.С этим проектом благоустройства Гороховец победил во всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды. На реализацию направили 98 миллионов рублей. Вторая очередь набережной- важная часть "Народной программы" "Единой России".Смотровые площадки, пешеходные дорожки, информационные стенды о подвигах гороховецких судостроителей, и главное- памятник десантному мотоботу. Гороховец внёс свой вклад в Великую Победу. На фронте, и в тылу. В годы Великой Отечественной войны защищать Родину ушли 17 тысяч жителей района. А гороховецкий судостроительный уже в октябре 41-ого получил заказ на производство мотоботов. Летом 42-ого эти первые лёгкие корабли сошли со стапелей.Гороховецкие мотоботы выдержали всю тяжесть десантных операций на Чёрном море. Под огнём противника прошли от Новороссийска до Керчи. Помогали советским бойцам в боях на Дону, Волге, Азовском море, Дальнем Востоке. Этой страницей нашей общей истории гордятся все жители Гороховца.Людмила Сидорова, бывший сотрудник Гороховецкого судостроительного завода:- Корабли к берегу не могли подойти. Спускали на воду эти боты и на них высаживался десант.На церемонии- дети, внуки, правнуки гороховецких судостроителей. И сами ветераны завода. В их числе- Владимир Медведев, передовик- судостроитель, кавалер Ордена Трудовой Славы.Владимир Медведев, ветеран труда, передовик Гороховецкого судостроительного завода, кавалер Ордена Трудовой Славы:- Поздравляю всех товарищей, судостроителей. В честь Победы в Великой Отечественной войне. Многие наши судостроители не вернулись. Честь и слава нашим судостроителям!История судостроительного- и в семейной истории Оксаны Рябовол. Коренная гороховчанка возглавляет администрацию Гороховецкого района.Оксана Рябовол, глава администрации Гороховецкого района:- Почти сто лет существовал существовал судостроительный завод. Две трети трудоспособного населения здесь трудились. Практически каждый из нас имеет отношение к судостроительному заводу. У меня там работали оба родителя. Это наша дань им.Проекты благоустройства позволят развивать Гороховец как туристический центр, привлекая всё больше гостей. В планах- дальнейшее благоустройство и даже реставрация старинных домов на набережной.Мария Платанюк "Вести-Владимир".