Памяти павших. И посвящение всему поколению победителей. Во Владимирской области в преддверии Дня...

Памяти павших. И посвящение всему поколению победителей. Во Владимирской области в преддверии Дня Великой Победы приводят в порядок воинские мемориалы. Акция прошла и в Селивановском районе. С подробностями- Александра Лебедикова.Замерзая, люди близких хоронили,Пили воду из растопленного льда,Из любимых книжек печь зимой топили,И была дороже золота еда.О блокаде Ленинграда, битве под Москвой, героических Курске и Сталинграде, о подвиге всего советского народа Рустаму, как и другим школьникам, рассказывали на уроках. Ребят не испугали ни дождь, ни пронизывающий ветер. В преддверии 78-ой годовщины Великой Победы они приводят в порядок воинский мемориал. С единственной целью - почтить память героев Великой Отечественной войны. На памятнике - сто двадцать фамилий. Все бойцы - жители поселка Новый Быт.Елена Андрианова, учитель начальных классов средней школы посёлка Новый Быт:- Это святое место для всех наших жителей. Открыт он был еще при бывшей главе Волосатовского поселения Валентине Степановне и построен он за счет конкурсов, которые она выигрывала на региональном уровне.На обелиске - имя Михаила Васильевича Липатова. Он ушел на фронт добровольцем, в 42-ом, после гибели отца. Михаилу на тот момент- всего семнадцать. Боец Липатов был автоматчиком 158-ого гвардейского полка. В одном из сражений на Днестре получил тяжелое ранение в ногу, из-за которого позже оказался в немецком плену. Долгие годы семья считала его погибшим, рассказывает дочь фронтовика Зоя Андреева. Но отец все-таки вернулся.Зоя Андреева, дочь ветерана Великой Отечественной войны:- Бабушка мне рассказывала. Говорит стучится, а много людей ходило по домам то после войны. Мы говорит боимся - страшно.Брат его младший взял топор, кричит: "Да кто тут? Кто"- "Да это Мишка, откройте". Они говорят: "Да он погиб". Он: "Да живой я."Михаил Васильевич был награжден "Орденом Отечественной войны", "Орденом Славы", "Орденом Красной Звезды". Ветеран очень любил свою семью. Три сына, шесть дочерей... В их памяти боец Липатов жив и по сей день.Зоя Андреева, дочь ветерана Великой Отечественной войны:- Много не разговаривал - скрытный был. О войне он очень мало говорил. Но вот когда, например, какие фильмы видел - всегда плакал. Он умер в июне. А на 9 мая мы вот ходили к нему в гости.Сидели и он все равно песни пел.Мы ему "подтягивали."Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой...". Миллионы россиян, как и эта семья из маленького посёлка Новый Быт, чтят своих героев. В истории каждой семьи- история огромной сильной страны. Той, что смогла победить фашизм.Александра Лебедикова, Илья Хлудов, Вести-Владимир