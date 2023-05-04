Глава Владимирской области Александр Авдеев издал постановление, согласно которому медики, не входящие в базовую программу ОМС, получают право на новую ежемесячную выплату. Социальные

Глава Владимирской области Александр Авдеев издал постановление, согласно которому медики, не входящие в базовую программу ОМС, получают право на новую ежемесячную выплату. Социальные начисления положены: – врачам первичного звена, которые диспансерно наблюдают пациентов и проводят исследования – 14 500 рублей; – психиатрам, оказывающим людям скорую помощь в составе выездных бригад СМП – 11 500 рублей;