Во Владимирской области хозяйка наркопритона пойдет под суд. Заместителем прокурора Петушинского...

Во Владимирской области хозяйка наркопритона пойдет под суд.Заместителем прокурора Петушинского района утверждено обвинительное заключение в отношении местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступления, а именно в систематическом предоставлении помещения для потребления наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.В ходе разбирательства выяснилось, что в период с декабря 2021 года по декабрь 2022 года жительница Покрова, которая сама принимала наркотики, на систематической основе. А также предоставляла свою квартиру знакомым.В указанный период времени названные лица регулярно посещали жилье обвиняемой, где употребляли наркотическое средство α-PVP, так называемую «соль», а также марихуану.Злоумышленница подобрала ограниченный круг потребителей наркотиков из числа лиц, которым доверяла.Кроме того, она обеспечила "гостей" квартиры предметами и инструментами, необходимыми для употребления наркотических средств (одноразовыми шприцами, водой, приспособлениями для курения). После каждого потребления наркотиков посетителями производила уборку помещения.Преступные действия обвиняемой пресечены сотрудниками полиции.Уголовное дело направлено прокурором в Петушинский районный суд для рассмотрения по существу.Фото pxfuel.com