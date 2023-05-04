По состоянию на 3 мая она набрала больше 3200 голосов. На втором месте – сквер в микрорайоне Юрьевец на улице Всесвятской – за него проголосовали почти 3 тысячи жителей. Напомним, до 31 мая

По состоянию на 3 мая она набрала больше 3200 голосов. На втором месте – сквер в микрорайоне Юрьевец на улице Всесвятской – за него проголосовали почти 3 тысячи жителей. Напомним, до 31 мая владимирцы должны выбрать территорию, которую городские власти благоустроят в следующем году. В голосовании участвуют 7 объектов, отдать предпочтение одному из них жители