Жителя Меленковского района обвиняют в мошенничестве при получении выплат в особо крупном размере, сообщает региональный СледКом. Уголовное дело расследовалось совместно с областным УФСБ.

Жителя Меленковского района обвиняют в мошенничестве при получении выплат в особо крупном размере, сообщает региональный СледКом. Уголовное дело расследовалось совместно с областным УФСБ. Мужчина решил поучаствовать в федеральной программе, благодаря кoтopoй постоянно проживающие и работающие в сельской местности семьи могут получить деньги на жильe. Он подал заявление о включении его в состав участников и предоставил