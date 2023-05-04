В городских соцсетях и официальных аккаунтах властей появляются сообщения о том, что из-за прохладной погоды, которая установилась в последние дни, воспитанники детсадов начали замерзать.

Жители Владимира жалуются на холод в детских садах. В городских соцсетях и официальных аккаунтах властей появляются сообщения о том, что из-за прохладной погоды, которая установилась в последние дни, воспитанники детсадов начали замерзать.Напомним, что отопительный сезон завершился 24 апреля. Однако в начале мая столбик термометра опустился с +20 до +8.«В группах температура упала ниже нормы. Дети ходят в верхней одежде», - сетуют родители.Однако возобновить теплоснабжение одномоментно вряд ли получится, ведь учреждения отапливаются от центральной системы.Впрочем, аналогичная история произошла в прошлом году, когда несмотря на все сложности тепло в дошкольные организации все-таки вернулось, после представления прокуратуры. Власти мониторят ситуацию. Возможно, в ближайшее время будет принято конкретное решение. С другой стороны, грядут длинные выходные и не факт, что чиновники всё-таки решат возобновить отопительный сезон.